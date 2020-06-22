تجديد حبس حداد لترويج الحشيش بالزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الإثنين، تجديد حبس حداد 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة القسم.كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ألقت القبض على المتهم "س ع. س"، 29 سنة حداد، مقيم الزاوية الحمراء، والسابق اتهامه في قضية تبديد منقولات، أثناء تواجده بمنطقة سكنه.وكانت بحوزته المضبوطات كمية من الحشيش المخدر وزنت 370 جراما، مبلغ مالي 630 جنيها، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات بهدف الاتجار بها، وتحرر المحضر اللازم.