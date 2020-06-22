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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أدوية تؤثر على هرموناتك

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:24 م
أدوية
أدوية
وكالات
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توصلت دراسة جديدة إلى تناول الأدوية الشائعة كالباراسيتامول والمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، قد تكون لها أعراض جانبية وتسهم في تغيير شخصية الإنسان.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدكتورة سارة إي هيل طرقت في كتابها تحت عنوان "كيف تغير أقراص الدواء شخصية الإنسان"، إلى عدة أدوية غالبا ما نأخذها دون استشارة الطبيب، وفيما يلي تأثيرات بعض الأدوية بالتفصيل.

حبوب منع الحمل
أوضحت سارة هيل أن حبوب منع الحمل يمكن أن تسبب اختلافا في الشخصية، بدءا من كيفية قضاء وقت الفراغ إلى الأشياء التي تجذب متناولها.

وقالت إن بعض النساء اللاتي يعتقدن أن وسائل منع الحمل لم تغير فقط موقفهن تجاه شركائهن، إلا أنها غيرت أيضا توجههن الجنسي تماما، وأضافت أن الأدوية الهرمونية يمكن أن تؤثر عقليا على النساء.
الباراسيتامول

وفي العام الماضي، لاحظت دراسة في مجلة Frontiers in Psychology أن الباراسيتامول يقلل من مشاعر التعاطف أو الفرح.

وقال الطبيب النفسي جيف دورسو إن الباراسيتامول يقلل من المشاعر الإيجابية والسلبية على حد سواء، ووصفه هو وزملاؤه بأنه دواء فوضوي.

أدوية الكوليسترول
تبين أن العقاقير المخفضة للكوليسترول ومعالجة خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن تزيد العدوان.

مضادات الاكتئاب
ليس من المستغرب أيضا أن الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب التي لها تأثيرات على التركيب الكيميائي للدماغ قد يكون لها آثار جانبية نفسية أخرى.

وأشارت دراسة إلى أن واحدا من كل عشرة أشخاص في المملكة المتحدة ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، يتناول ثمانية أدوية مختلفة كل أسبوع، وتظهر الدراسات أنه كلما تناولت أدوية أكثر، زادت احتمالية تغيير المزاج.

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