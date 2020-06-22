اعترف بقتل زوجته تعذيبًا.. تجديد حبس بائع بطيخ في حلوان
الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:23 م
نجلاء رفاعيطباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، حبس بائع بطيخ، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته، عقب مواجهته بالتهم وتأكيده ارتكابها.
كان المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة المساكن الاقتصادية، بدائرة القسم بحلوان بمحافظة القاهرة، يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها.
انتقل النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المدعو "ف. ي"، بائع بطيخ، مقيم ببلوك 20 المساكن الاقتصادية، بقتل زوجته وتدعى "هـ.ع"، 18 سنة، باستخدام عصا خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وسلم المتهم نفسه لقوات الأمن، وحُرر المحضر اللازم بارتكاب الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
كان المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة المساكن الاقتصادية، بدائرة القسم بحلوان بمحافظة القاهرة، يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها.
انتقل النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المدعو "ف. ي"، بائع بطيخ، مقيم ببلوك 20 المساكن الاقتصادية، بقتل زوجته وتدعى "هـ.ع"، 18 سنة، باستخدام عصا خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وسلم المتهم نفسه لقوات الأمن، وحُرر المحضر اللازم بارتكاب الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.