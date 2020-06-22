اعترف بقتل زوجته تعذيبًا.. تجديد حبس بائع بطيخ في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، حبس بائع بطيخ، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته، عقب مواجهته بالتهم وتأكيده ارتكابها.كان المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة المساكن الاقتصادية، بدائرة القسم بحلوان بمحافظة القاهرة، يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها.انتقل النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المدعو "ف. ي"، بائع بطيخ، مقيم ببلوك 20 المساكن الاقتصادية، بقتل زوجته وتدعى "هـ.ع"، 18 سنة، باستخدام عصا خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وسلم المتهم نفسه لقوات الأمن، وحُرر المحضر اللازم بارتكاب الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.