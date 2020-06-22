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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل موظف «ماسبيرو» في منشأة ناصر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:20 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس تاجر مخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل موظف بمبنى ماسبيرو.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات يدعى "جمال" الشهير بجمال "إمبز"؛ لرفض الأخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة.

وفور تدخل المجني عليه، ويدعي"علاء.أ ع" الشهير بالأستاذ يبلغ من العمر ٥٠ سنة، موظف بمبنى ماسبيرو، قام المتهم بالتعدى عليه بقبضة يده، وعقب ذلك تطورت المشاجرة صعد على إثرها المتهم لأعلى المنزل وقام بإلقاء كتلة من الصخر على المجني عليه إلا أنها لم تصبه في المرة الأولى فقام بإلقائها مرة أخرى فسقطت على رأسه وتوفى في الحال.

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