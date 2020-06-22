تجديد حبس المتهم بقتل موظف «ماسبيرو» في منشأة ناصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس تاجر مخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل موظف بمبنى ماسبيرو.تعود تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات يدعى "جمال" الشهير بجمال "إمبز"؛ لرفض الأخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة.وفور تدخل المجني عليه، ويدعي"علاء.أ ع" الشهير بالأستاذ يبلغ من العمر ٥٠ سنة، موظف بمبنى ماسبيرو، قام المتهم بالتعدى عليه بقبضة يده، وعقب ذلك تطورت المشاجرة صعد على إثرها المتهم لأعلى المنزل وقام بإلقاء كتلة من الصخر على المجني عليه إلا أنها لم تصبه في المرة الأولى فقام بإلقائها مرة أخرى فسقطت على رأسه وتوفى في الحال.