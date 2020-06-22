الداخلية تزيل التعديات على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.وقامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، والتصدي لمحاولات البعض استغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.