خبيرة أزياء تقدم نصائح لموضة صيف 2020

تأخذ الموضة والأزياء حيزا كبير في أذهان الناس، حيث تعتبر الموضة عالم تطور على مدار السنين لتصبح واحدة من أهم التيارات في عالمنا.منذ عدة سنوات ظهر مصطلح «مدونة الموضة»، مع الوقت أصبحت مجموعة منهن يتصدرن المشهد ليتحولن إلى نجمات، لديهن القدرة على التأثير، ويمتلكن الأدوات لوضع معايير إطلالة الفتاة العربية وتغيير فكرها.تقول مدونة الموضة المصرية، إيمان رشاد، «ما دفعها لأن تكون لها مدونة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، حبها للتنسيق الملابس هو ما حفزها للدخول لعالم الموضة، قد بدأت كعارضة أزياء للملابس المحتشمة ومنها إلى مشاركة الأزياء اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت: «من الأساسيات في خزانة أي سيدة القميص الابيض بأزرار فهو يمكن ان ينسق بأكثر من طريقة في جميع الأوقات والمناسبات مع بعض التغييرات فهو لا غنى عنه، الجاكيت الجينز من الأساسيات أيضا خصوصا المرأة العاملة فهو يواكب الموضة دائما».وتابعت: «ومن الإكسسوارات التي تضفي لمسات من التجدد على اطلالتنا هو الحزام الجلد العريض فهو يساعد على تحديد الخصر وإظهار الإطلالة بشكل مميز، ألوان الصيف ٢٠٢٠ ألوان مبهجة وليس من الصعب ارتداء ملابس بمثل هذه الألوان، الأحمر والأخضر واللافندر بدرجاتهم والأزرق الكلاسيكي الصريح فهذه الألوان تسيطر على تصميمات ٢٠٢٠».وتقول أيضا إن «اختيار الملابس المناسبة ليس بالأمر الصعب فمعرفة شكل جسمك إذا كان ساعة رملية أو تفاحة أو مستطيل أو غيره سوف يسهل اختيار القطعة المناسبة«.