بـ 28 مليون جنيه.. البدء في رصف طريق «الموشية- القصر» بالداخلة

أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ خطة رصف طريق الموشية -القصر بطول 9 كم وبتكلفة 28 مليون جنيه.وأضاف رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن هذه المشروعات ضمن خطة التنمية المحلية للمركز وفى إطار استكمال الخدمات الحيوية للمواطنين بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ومن المنتظر أن الشركة المنفذة استلمت الموقع وبدأ العمل فعليا، ومن المقرر أن ينتهي العمل بالطريق مع نهاية العام الحالي.جاء ذلك بناء على توجيهات المحافظ من منطلق حرصه على سلامة المواطنين، وسائقي السيارات وجودة الطرق بعد تعرضها للتهالك والتشققات، والتى يجري العمل على سرعة الانتهاء من إعادة رصفها بواقع خطة زمنية طبقا للمواصفات القياسية المنوطة بها جهة الإشراف والتنفيذ بالمحافظة.