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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسوان» تطلق حملة «احميها من الختان» (صور)

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:24 م
حملة احميها من الختان
حملة احميها من الختان
أسوان_إسراء توفيق
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أطلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان حملة للتوعية بأضرار ختان الإناث تحت شعار "احميها من الختان" على مستوى محافظة أسوان، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الختان من المنظور الصحي والديني والقانون.

وتستمر فعاليات الحملة خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو القادم، وذلك تحت إشراف دكتور محمد عبد المنعم سرور مدير إدارة تنظيم الأسرة، ويشرف على تنفيذها الرائدات الريفيات على مستوى محافظة أسوان.

ويأتي ذلك في إطار فعاليات اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

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