ضبط 63 مخالفًا لقرار وقف البناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، من ضبط 63 شخصًا؛ خالف قرار رئاسة الوزراء بوقف البناء على مدار 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.