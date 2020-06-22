لفتة إنسانية.. ضابط شرطة ينقل طالب ثانوية للمستشفى بمصر القديمة

قدم والد أحد الطلبة الشكر لضابط شرطة يشارك في تأمين لجان الثانوية العامة، عقب إنقاذ نجله الذي سقط مغشيًا عليه ونقله إلى أقرب مستشفى وإنقاذ حياته بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.كان أحد ضباط الشرطة المكلفين بتأمين لجنة امتحانات الثانوية العامة، بإحدى المدارس بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، قد ساعد أحد الطلبة الذي سقط مغشيًا عليه أمام اللجنة.وتواصل الضابط مع والد الطالب ونقله مستخدمًا سيارته الخاصة إلى المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية، وقدم والد الطالب الشكر للضابط على موقفه الإنساني تجاه نجله.