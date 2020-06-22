ضبط استوديو تسجيل أغانى دون ترخيص فى بولاق الدكرور

نجح ضباط مباحث المصنفات بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في ضبط استوديو لتسجيل الأغاني، بدون ترخيص، في محافظة الجيزة.وتبين أن الاستوديو يستخدم برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية ورفع أغانيه على قناة خاصة به على موقع اليوتيوب، وذلك في منطقة بولاق الدكرور.وتم استهداف "مطبعتين، ومكتبتين، ورشة تجليد، ورشة تكسير"، بدون ترخيص، بمنطقة إمبابة؛ لقيام مالكيها بمخالفة القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة.