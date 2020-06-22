رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

يوسف طلعت: قانون الأحوال الشخصية ينتظر اجتماع رؤساء الكنائس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:25 ص
يوسف طلعت
يوسف طلعت
مونيكا جرجس
طباعة
قال يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، إنهم حاليا ينتظرون اجتماع للثلاث رؤساء للكنائس المسيحية لتوقيع قانون الأحوال الشخصية للأقباط وإرساله لمجلس الوزراء.

وأضاف طلعت لـ"الدستور، أنه بالفعل تم تسليم القانون من قبل الكنيسة الكاثوليكية ولكن لايوجد حاليا أي ترتيب لاجتماعات قريبا بشأن القانون الأحوال الشخصية للأقباط.

وكان قد أكد الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون البطريركية؛ والمتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية في تصريحات خاصة لـ"الدستور ": أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر انتهت من قانون الأحوال الشخصية للأقباط وتم تسليمه إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ليتم تسليمه بعد ذلك إلى الدولة.

جدير بالذكر أن آخر لقاء بين رؤساء الطوائف المسيحية الثلاث كان في أبريل من عام 2019.

جدير بالذكر أن أزمة الأحوال الشخصية تعود إلى عام 2008 حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما "الزنا وتغيير الملة"، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت على الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسبيين وهما "الزنا وتغيير الدين".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة «ماما سناء» تحيل 3 أطباء بينهم مدير مستشفى مبرة كفر الدوار للنيابة

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

الصور

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كندا تحقق في نفوق عشرات الجراء المهرّبة من أوكرانيا

غدًا.. اليوم الدولي للأرامل فى ظل تزايد أعدادهن بسبب كورونا

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

150 توصية فرنسية لمعالجة تغير المناخ

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فؤاد راتب
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
المزيد

الثقافة

سمير جريس يصدر ترجمة «فهرس بعض الخسارات» ليوديت شالانسكي

«فيروس كورونا والطبيعة».. محاضرة بمكتبة الإسكندرية اليوم

ضمن مبادرة «الثقافة».. بدء عرض أفلام منحة الشباب «أونلاين» غدا (فيديو)

مغيث: سأهتم بالتأليف الفلسفي.. وجوائز الدولة لها أهمية خاصة