عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لضبط عامل قام بتشويه وجه وجسد خطيبته بعد فسخها خطبته معه في الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة ونقلت المصابة إلى المستشفي وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة مفادها إصابة "ندى إيهاب" وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب القي عليها مادة حارقة.إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتبين أن، هناك خلاف بين الشاب المتهم ويدعى "يحيي محمد" وشهرته إسلام التركي والمجني عليها بسبب فسخها خطبتهما.ويوم الواقعة التقى بها بدائرة المركز وقرر الانتقام منها فقام بالقاء مياه النار على وجهها وجسدها.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.