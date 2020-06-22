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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-6-2020

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:20 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-6-2020، استقرارًا كبيرًا، حسبما أفادت التقارير النهائية في عدد من البنوك العاملة المصرية، وجاء متوسط سعر صرف الريال 4.29 للشراء و4.32 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

و يرصد موقع " الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الريال السعودي في الأسواق المحلية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

استقرسعر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري على 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل السعر في بنك الإسكندرية السعر إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، كما وصل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 و4.32 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع كما سجل في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، وحقق في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق، حقق الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال في بنك البركة إلى سعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي جاء السعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع و4.33 جنيه للبيع.

والريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هلله، ويأتي من خلال فئتين من العملات الأولي ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عباره عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

يشار الي أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019.

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