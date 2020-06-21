بوسي شلبي لـ رجاء الجداوي: الناس كلها بتدعيلك يا حبيبة الكل

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتمنت لها الشفاء العاجل.وقالت في تعليقها على الصورة: "اشفيها وعافيها يا رب ترجعلنا يا جوجا يا غالية انت قوية ارجعي لجمهورك والناس كلها بتدعيلك يا حبيبة الكل إن شاء الله ربنا ها يستجيب لدعاء كل اللي يبيحبك وأنا بحبك".وكانت مصادر طبية من داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي قد أكدت أن الفنانة رجاء الجداوي ساءت حالتها وتم وضعها على جهاز التنفس الداخلي وذلك بسبب معاناتها من مشاكل في الرئة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.