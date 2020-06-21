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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لمنع التجمعات أمام أبواب لجان الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:30 م
النائب مصطفى الكمار
النائب مصطفى الكمار
محمد الشريف
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قال النائب مصطفى الكمار إن اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة مر كالكارثة، لافتا إلى أنه عبارة عن قنبلة موقوتة تهدد بانتشار الفيروس بمعدلات خطيرة خلال الفترة القادمة.

وأضاف الكمار أنه من غير المنطقي أن يتجمع الأهالي أمام لجان الامتحانات بهذا الشكل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وخلق تجمعات لا داعي لها، ما يشكل أرض وبيئة خصبة لانتشار الفيروس بشكل كبير.

وطالب الكمار الحكومة بفض هذه التجمعات وعدم السماح بها، بل وفرض غرامة فورية على المخالفين، موجها رسالته إلى الأهالي بضرورة توخي الحظر وعدم الذهاب إلى اللجان وخلق هذه التجمعات.

كما طالب الكمار وزير التربية والتعليم بضرورة فتح أبواب لجان الثانوية العامة قبل الامتحان وعدم جعل الطلاب ينتظرون أمام للجان لأنه أمر غير منطقي ويخلق تجمعات أمام اللجان حتي موعد بدء اللجنة.

وتمنى الكمار أن تمر امتحانات الثانوية العامة على الجميع بخير، مطالبا الطلاب بالحظر وعدم التهاون حتى لا يصابوا بالفيروس.

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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