وزير التعليم: صورة الغش الجماعي حقيقية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الصورة المتداولة لواقعة الغش الجماعي، تم التأكد من صحتها، وجار التحقيق في الواقعة.وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها صورة واحدة وواقعة واحدة، لكن تم تضخيم الواقعة على مواقع السوشيال ميديا لهدف ما.وأوضح أنه سيتم التحقيق مع الطلبة في الواقعة كواقعة جنائية، لأن المسألة ليست مجرد غش، مردفا: "اللي بيغش مش بيصور نفسه وينشرها على فيسبوك بكل أريحية، وإنما قام بهذا الفعل لهدف ما".ولفت إلى أن هناك تواطؤًا من المراقبين في هذه الواقعة، وسيتم التحقيق مع الجميع، متابعا: "هذه صورة واحدة، أمام 700 ألف طالب امتحنوا بأمان".وكان وزير التعليم، قال في وقت سابق، إنه ليس بالتأكيد أن الصورة لامتحانات طلبة الثانوية العامة في مصر، وهذا العام، لكنه سيتم التحقق منها.