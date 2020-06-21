عن صورة الغش الجماعي.. «التعليم»: توصلنا للطلاب.. وينتظرهم عقوبات صارمة

توصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، إلى أصحاب صورة الغش الجماعي التي أثارت جدلا على سوشيال ميديا عقب أداء امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة.أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الجهات المختصة تعرفت على الطلاب، مشيرا الى أن الوزارة حصلت علي بياناتهم بالكامل وسيطبق عليهم قانون الغش رافضا الإدلاء بأي بيانات أخرى قائلا: "كل مشترك في هذه الواقعة سيحاسب ولا تهاون معهم".وأكد حجازي، في تصريح لـ"الدستور" أن الصورة لطلاب بالثانوية العامة خلال أدائهم امتحان اللغة العربية اليوم، لافتا إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة وسيتم تطبيق عقوبات صارمة بحقهم.