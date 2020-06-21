محمد رشاد يحضر أغنيات ألبومه الجديد

بدأ المطرب محمد رشاد نجم برنامج اختيار المواهب الشهير "آراب أيدول" في موسمه الخامس التحضيرات الأولية لألبومه الغنائي الجديد استعدادًا لطرحه خلال الأشهر المقبلة.وعلمت "الدستور" أن رشاد جمعته خلال الأيام الماضية جلسات عمل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي من أجل الاستقرار على أكثر من أغنية استعدادًا لتسجيلها خلال الفترة المقبلة.ويركز محمد رشاد في اختيارات أغنيات هذا الألبوم على شكل ولون غنائي جديد عن أعماله الماضية للظهور إلى الجمهور بشكل مختلف، ويحرص على أن يكون الألبوم مزيجًا بين الأغنيات الشعبية والمقسوم والدرامي والحزين.يذكر أن محمد رشاد شارك لأول مره كممثل في مسلسل "ليالينا" والذي عُرض في شهر رمضان الماضي ودارت أحداثه في إطار اجتماعي وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد علي رزق وهاجر الشرنوبي.