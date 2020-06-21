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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: أردوغان يعيش في رعب منذ أمس

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:06 م
أحمد موسى،
أحمد موسى،
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلام الإخوان كان يضحك على بعض المصريين، ويسألهم لماذا يشتري الرئيس عبدالفتاح السيسي، الغواصات، ولماذا يشتري السلاح.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: "كان يشتري السلاح عشان الوقت ده، كان قارئ متميز لمسرح الأحداث القادمة، وهنشتري سلاح تاني".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن طائرة الرافال التي اشترتها مصر من فرنسا تضاهي المقاتلة إف 35 الأمريكية.

وأشار موسى إلى أن مصر تذهب لليبيا لحماية أمنها بناء على دعوة الأشقاء هناك، مردفا: "الأشقاء في طبرق أكدوا وقوفهم وانتظارهم للجيش المصري لتحرير ليبيا من المرتزقة".

واستطرد: "أردوغان يعيش حالة من الرعب منذ أمس، أنه إذا قرر أردوغان الدخول في مواجهة مع مصر فإنه يعد بمثابة انتحار له".

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