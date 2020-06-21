«غرفة الطباعة»: الوقت الراهن فرصة لتنمية الاستثمار فى إفريقيا

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، ووكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية، أنه لا بد من استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته في الاهتمام بالاستثمار.وأضاف "جابر"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوقت الراهن يعد فرصة لتنمية الاستثمار في أفريقيا ونقل الخبرات والتكنولوجيا.وأوضح جابر، أن السوق الصناعية يشهد كثير من التحديات في الوقت الحالي ويجب البحث عن فرص بديلة للنهوض بالصناعة، لافتا إلى أن هناك حالة كساد على مستوى السوق المحلية والخارجية.