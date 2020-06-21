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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الرميح»: رؤية مصر لأزمة ليبيا واضحة والسيسي رجل حكيم

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:00 م
رمزي الرميح
رمزي الرميح
سناء إسماعيل
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قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن الرؤية المصرية تجاه الأزمة الليبية واضحة وعادلة ومنصفة وتستند على المواثيق والأعراف الدولية وحق الدول في الحفاظ على أمنها وسلامتها.

وأضاف «الرميح» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، كانت مقنعة جدا لأنه رجل حكيم ورشيد وأعلن مبادرته أمام سفراء 22 دولة تحدث فيها بكل وضوح وحزم ونحن قرأنا مبكرا في هذه المبادرة أنها الخارطة "أ"، والخارطة "ب" التي أعلن عنها الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، عندما قال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، وكنا نعي أن المجتمع الدولي لن يقبل بشكل مباشر بشأن المبادرة ولكن الرد المصري كان حازمًا وأنه لن يسكت عليه أكثر من هذا».

وتابع: «نحن أمام أمرين لا ثالث لهما الأول أن يقبل المجتمع الدولي والدول الكبيرة والمنخرطة في الشأن الليبي بمبادرة القاهرة وتلتزم بها وتنفذها باعتبارها الفرصة الأخيرة أمام انتشال ليبيا من وحل الإجرام والإرهاب والفساد الذي وقعت فيه في 2011، وإما أن تكون مصر ومعها دول صديقة وحليفة والأمة الليبية جمعاء ستقوم بالتدخل الجراحي والعسكري».

واستند على مقولة وزير الخارجية سامح شكري، بأنه الخيار الأخير والمضطر ليس أمام مصر إلا الدفاع عن شرف وسيادة ليبيا جامعة ومانعة لحقن الدماء وتجهيز الأرض لبيئة خصبة.

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