وزير التعليم: أسلوب جديد لمواجهة تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان

انتقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أسلوب طلبة الثانوية العامة في الامتحانات، قائلًا: "الطلبة بتتجمع مع بعضها، وتأخذ بعض بالحضن بالرغم من وجود أماكن انتظار".ووجه وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، رسالة هامة إلى أولياء الأمور بعد تجمهرهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم، قائلًا: "الأولاد كبروا ما تجوش الامتحانات معاهم".وأكد الدكتور طارق شوقى، أن مديريات الأمن على مستوى الدولة سوف تتبع أسلوبًا آخر لمنع تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان بداية من يوم الخميس، لافتًا إلى أن المسئولية لا تقع على الحكومة فقط، ولكن على الجميع، معقبًا: "هناك مشكلة في سلوك المواطنين، حيث يفعلون عكس ما تطلبه الحكومة لمواجهة فيروس كورونا".