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بحضور أحمد زكي.. صورة من عقد قران رانيا محمود ياسين

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:25 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
سناء إسماعيل
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استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكريات عقد قرانها على الفنان محمد رياض، ونشرت صورة من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة الفنان الراحل أحمد زكي، وعلقت عليها قائلة: "الراحل أحمد زكي كان شاهدًا على عقد قراني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته كان دائما معي في لحظاتي الفارقة".

وتأتي هذه الصورة بالتزامن مع الإعلان عن تقديم السيرة الذاتية للفنان الراحل والتي تحمل اسم "الإمبراطور"، ومن المقرر أن يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، وهو من تأليف السيناريست بشير الديك، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

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