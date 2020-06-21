وفاة شقيق رئيس وزراء الجزائر الأسبق داخل المحكمة

توفي المحامي العيفة أويحيى شقيق رئيس وزراء الجزائر الأسبق أحمد أويحيى، اليوم الأحد، إثر تعرضه لسكتة قلبية في محكمة سيدي محمد بالعاصمة.وأفادت قناة "النهار" الجزائرية بأنه تم نقل جثمان شقيق رئيس الوزراء السابق إلى مقر إقامته بدرقانة شرق العاصمة، بعدما فارق الحياة رغم محاولات إسعافه وإنقاذه.وذكرت القناة إن العيفة ترافع أمس، لصالح شقيقه أحمد أويحيى.يشار إلى أن أحمد أويحيي يخضع هو ومسؤولين آخرين من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة للمحاكمة بتهم التورط في قضايا فساد وسرقة وإهدار المال العام والتآمر ضد الجيش.