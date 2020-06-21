إحالة عاطل وسائق للجنايات لقتلهم موظفًا بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة عاطل وسائق لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل موظف بهدف سرقته بمنطقة التجمع.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم "عماد. ش عاطل، عفت.م سائق"، أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه "بهاء.ع" مستخدمين سلاح أبيض "مطواة" بهدف سرقته.وأقر المتهمين بأن المجنى عليه استقل معهم السيارة بهدف توصيله لأحد المناطق النائية بمنطقة التجمع، فحضر فى أذهانهم فكرة سرقته، وعندما حاول الفرار منهم قاموا بطعنه بالسلاح الأبيض وإلقائه فى الصحراء.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع تفيد بالعثور على جثة شخص به عدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بإرتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.