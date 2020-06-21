تعيين دينا محسن مستشارًا إعلاميًا لمؤسسة «ملتقى الحوار»

أعلنت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن اختيار الدكتورة دينا محسن مستشارا إعلاميا للمؤسسة.وأوضحت الإدارة- في بيان أن القرار- جاء إيمانا من المؤسسة والقائمين عليها بضرورة ضخ الدماء الجديدة المتخصصة والكفء، خاصة من أوساط الشباب، لتطوير المحتوى الإعلامى للمؤسسة، والعمل على توسعة دوائر التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالتنمية والتنوير والحوار.دينا محسن تعمل فى مجال الاستشارات الإعلامية، باحثة فى مجال الإعلام السياسى، لها العديد من المقالات والأبحاث العلمية حول الإعلام السياسى والقضايا الاجتماعية، وقضايا حقوق الإنسان وصورة المنظمات الحقوقية فى الإعلام الدولى والمحلى.شاركت فى العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية، ومؤسسة صالون طه حسين التنويرى، وحصلت على عدة شهادات تقديرية تقديرًا لاسهاماتها ونشاطها المجتمعى داخل أوساط المجتمع المدنى، خاصة بين الفئات الشبابية.