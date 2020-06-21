بدء أول اجتماع لمجلس نقابة المحامين

أعلن عمر خشاب، عضو مجلس نقابة المحامين بالقاهرة، بدء اجتماع مجلس النقابة العامة الأول للتوافق على تشكيل هيئة المكتب.وقال خشاب: "لا يوجد أي صراعات أو نزاعات ولكنه خلاف شخصي بين زملاء، ويجتمع الآن النقيب وأغلبية أعضاء مجلس النقابة لتشكيل المجلس الجديد".وتوافد العشرات من المحامين منذ قليل على مبنى نقابة المحامين، استعدادا لعقد أول اجتماع لمجلس النقابة بدعوة من رجائي عطية، النقيب.وحضر إلى مقر النقابة محامون من طرفي مجموعة رجائي عطية النقيب الحالي، وكذلك مجموعة سامح عاشور.ويتوافد أعضاء مجلس النقابة لحضور الاجتماع، فيما ظهرت مشادات بين أعضاء النقابة الموجودين بالمقر، واتهمت إحدى المحاميات آخر بالتحرش بها.وحشد طرفا الخلاف في النقابة من أنصار عاشور ورجائي، المحامين للحضور، استعدادًا لإعلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة الجديد.