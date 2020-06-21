راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لوالده الراحل فى «عيد الأب»

حرص المطرب اللبناني راغب علامة أن يوجه رسالة لوالده الراحل، بمناسبة "عيد الأب"، الموافق اليوم 21 يونيو.ونشر علامة، صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق:" وأما حق أبيك فأنت تعلم أنه أصلك وأنك لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله".وأضاف علامة:" في عيد الأب أتوجه إلى روح أبي الطاهرة بكلماتٍ أعجبتني وتبقى قليلة في حق الراحل الحبيب صبحي علامة".وكان المطرب اللبناني راغب علامة فقد والده بعد أقل من شهر من رحيل والدته مما أصابه بحالة من الصدمة، خاصة أنه كان حريصا على التواجد معهما.