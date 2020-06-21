خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان وسط إجراءات أمنية مشددة (صور)

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط الخروج، عقب أدائهم امتحان اللغة العربية وسط حالة من السعادة السائدة بين الطلاب وأولياء الأمور وسط إجراءات أمنية مشددة.وقال مينا سامح، طالب، إن امتحان اللغة العربية جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط ولكنه طويل ويحتاج إلى وقت كثير، موضحا أنه كان سهلا بنسبة 90%، لافتا إلى وجود بعض الأسئلة القليلة التي كانت تحتاج إلى وقت كثير من التركيز والكتابة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.