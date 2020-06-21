«سلامتنا أولًا» طلاب الثانوية العامة يعلقون على جاهزية لجان الامتحان

انتهى منذ قليل اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة من تأدية امتحان مادة اللغة العربية بمدرسة الوراق الثانوية بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وبدأ الطلاب في الخروج قبل انتهاء الوقت المحدد بدقائق قليلة، ورصد "الدستور" آراء الطلاب حول مستوى أولى مواد امتحانات الثانوية العامة والتي جاءت على النحو التالي.قالت حبيبة محمد، إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي، إن امتحان اللغة العربية كان بمستوى الطالب المتوسط، كما أنه يخلو من أي صعوبات، لافتة إلى أن اللجان كانت على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب، علاوة على الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا والتي ظهرت واضحة داخل اللجان.بينما قالت هاجر محمود، إحدى طالبات مدرسة الوراق الثانوية بمنطقة الوراق، إن الطلاب داخل اللجان كانوا على مسافات متباعدة وحرصت كافة الطلاب على ارتداء الكمامات والقفازات الطبية حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدة أن المراقبة خففت من حدة الامتحان على غير المعتاد، وعن الامتحان كان سهلا بمستوى الطالب المتوسط ولا توجد فيه صعوبات سوى في النحو والتي استطاعت أن تجتازها.وأوضحت منة الله محمد، إحدى الطالبات، أن اللجان داخل المدارس كان هدفها في الأول هو الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم ومحاولة عدم تكدسهم في مكان واحد، لافتة إلى أن امتحان اللغة العربية كان بداية مبشرة لباقي المواد المنتظرة، خاصة أنه بمستوى الطالب المتوسط.