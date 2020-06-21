هبوط بورصة قطر ومؤشرها يخسر 35 نقطة

انخفض مؤشر بورصة قطر اليوم الأحد، بحوالي 35 نقطة بنسبة 0٫38 بالمائة ليغلق عند 9285 نقطة.جاء ذلك وسط سيولة بلغت حوالي 276 مليون ريال قطري، وارتفاع 17 سهما، وانخفاض 24 سهما.وتصدر سهم السلام الأكثر ارتفاعا بالحد الأقصى 10 %، ليغلق عند مستويات 0.372 ريال، بينما كان سهم البنك الأهلي الأكثر انخفاضا بنسبة 5٫5 بالمائة عند مستويات 3.001 ريال.