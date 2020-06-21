لجنة طبية خاصة لطالبة بالبحر الأحمر لارتفاع درجة حرارتها
الأحد 21/يونيو/2020 - 12:46 م
البحرالاحمر- علي عوادطباعة
قرر رئيس لجنة امتحانات مدرسة الثورة بمدينة القصير بالبحر الأحمر عزل إحدى الطالبات بإحدى اللجان المخصصة لأداء الامتحان منفردة بعيدًا عن لجنتها الأصلية، وذلك لارتفاع درجة حرارتها لـ 38 درجة ونصف، تحسبًا لوجود أي اشتباه في إصابتها بكورونا، طبقا للتعليمات الواردة في مثل هذه الحالات، وتم إخطار غرفة عمليات متابعة الامتحانات.
وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان له، أن الطالبة تؤدي الامتحان بلجنة للعزل بالمدرسة تحت الرعاية الطبية من الفريق الطبي الموجود بالمدرسة.
وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان له، أن الطالبة تؤدي الامتحان بلجنة للعزل بالمدرسة تحت الرعاية الطبية من الفريق الطبي الموجود بالمدرسة.
وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.