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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة طبية خاصة لطالبة بالبحر الأحمر لارتفاع درجة حرارتها

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:46 م
لجنة طبية خاصة لطالبة
لجنة طبية خاصة لطالبة بالبحر الأحمر
البحرالاحمر- علي عواد
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قرر رئيس لجنة امتحانات مدرسة الثورة بمدينة القصير بالبحر الأحمر عزل إحدى الطالبات بإحدى اللجان المخصصة لأداء الامتحان منفردة بعيدًا عن لجنتها الأصلية، وذلك لارتفاع درجة حرارتها لـ 38 درجة ونصف، تحسبًا لوجود أي اشتباه في إصابتها بكورونا، طبقا للتعليمات الواردة في مثل هذه الحالات، وتم إخطار غرفة عمليات متابعة الامتحانات.

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان له، أن الطالبة تؤدي الامتحان بلجنة للعزل بالمدرسة تحت الرعاية الطبية من الفريق الطبي الموجود بالمدرسة.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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