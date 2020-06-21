رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يطمئن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة (صور)

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:33 م
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
أحمد أبو المحاسن
طباعة
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعة حلها للعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب.

وأضاف خلال جولة تفقدية لمتابعة الامتحانات، أنه قام بالمرور على عدد من اللجان للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لضمان أداء الطلاب الامتحانات في مناخ ملائم.

وتفقد راشد، مدرستي الجيزة الإعدادية بنات والأورمان الثانوية بأحياء جنوب الجيزة والدقي، مشيرا إلى أنه تم تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، لافتًا أنه قبل الدخول إلى اللجان قد تم إجراء الكشف الحراري على الطلاب مرورا بدخولهم إلى كبائن وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات وتطهير الأيدي لكي يتمكنوا من دخول اللجنة الامتحانية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على سلامة الطلاب.

وبعث محافظ الجيزة، برسالة طمأن إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، مؤكدا لهم أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن، مشيرا إلى أن جميع اللجان التي يجرى بها الامتحانات تم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز، بعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مريضة تنقل كورونا لـ16 بمستشفى كفر الشيخ العام.. والمدير: لم أكن أعلم

الجيش الليبي: القاهرة قادرة على ردع تركيا

حرارته 39.5.. نقل طالب أزهرى للمستشفى للاشتباه فى إصابته بكورونا

محافظ الدقهلية بعد الاشتباه بإصابة طالبه بكورونا: «كويسة ورجعت الامتحان»

الصور

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

image description

كسوف الشمس

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

الأكثر قراءة

ضبط مروجي «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

«التعليم» توضح تفاصيل الاشتباه في إصابة مراقبة بكورونا.. وبيان بعد قليل

حرارته 39.5.. نقل طالب أزهرى للمستشفى للاشتباه فى إصابته بكورونا

التعليم: نتتبع الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

مريم فخر الدين.. حجزت الضرائب على شقتها وزوجها يمتلك أحدث السيارات

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كندا تبتكر روبوتات تساعد في إعادة المصابين

بيع جيتار كورت كوبين عضو فرقة نيرفانا مقابل 6 ملايين دولار

تردد قناة مصر التعليمية 2020 على "نايل سات"

خطوات تحميل تطبيق الصور FaceApp لتحويل الرجل إلى أنثى والعكس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
المزيد

الثقافة

«إسلام القرآن وإسلام الحديث» محاضرة عبر تطبيق زووم اليوم

بلبولة بعد فوزه بجائزة الدولة في التفوق: «الشعر أعطاني لأنني أخلصت له»

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

إسلام البحيري: السيسي رجل عظيم بقدر مكانة مصر الكبيرة