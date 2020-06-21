محافظ الجيزة يطمئن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة (صور)

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعة حلها للعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب.وأضاف خلال جولة تفقدية لمتابعة الامتحانات، أنه قام بالمرور على عدد من اللجان للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لضمان أداء الطلاب الامتحانات في مناخ ملائم.وتفقد راشد، مدرستي الجيزة الإعدادية بنات والأورمان الثانوية بأحياء جنوب الجيزة والدقي، مشيرا إلى أنه تم تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، لافتًا أنه قبل الدخول إلى اللجان قد تم إجراء الكشف الحراري على الطلاب مرورا بدخولهم إلى كبائن وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات وتطهير الأيدي لكي يتمكنوا من دخول اللجنة الامتحانية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على سلامة الطلاب.وبعث محافظ الجيزة، برسالة طمأن إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، مؤكدا لهم أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن، مشيرا إلى أن جميع اللجان التي يجرى بها الامتحانات تم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز، بعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.