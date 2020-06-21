شاب يتطوع بتعقيم محيط لجان الثانوية العامة بالمنوفية (صور)

تطوع شاب ثلاثيني بشراء ماكينة تعقيم، أملا في الحفاظ على سلامة طلاب الثانوية العامة، واطمئنان أولياء الأمور، بجهود ذاتية لمكافحة فيروس كورونا.يروي أيمن عبدالواحد، القاطن بقرية اسطنها بالمنوفية إنه قام بتأدية صلاة الفجر، ثم ذهب من منزله مرتديا البدلة الوقائية، وجهاز التعقيم، وتجول في شوارع قرية اسطنها، وانتقل إلى القرى المجاورة له ثم انتقل لمدينة بنها لتعقيم محيط المدارس حفاظا على سلامة الطلاب.وأكد "عبدالواحد"، أنه قام بشراء الكلور والمطهرات من ماله الخاص، وعمل على تطهير وتعقيم محيط المدارس، لمساندة الدولة في الأزمة التي تمر بها وفي ظل انتشار فيروس كورونا، قائلا: "قسمنا نفسنا في القرى انا وزمايلي عشان نعقم محيط المدارس أثناء تأدية الطلبة الامتحان".