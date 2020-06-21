«تعليم الشرقية»: غرف عمليات مخصصة لمتابعة الإصابات بكورونا أثناء الامتحانات

قال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها خصيصا لمتابعة رصد حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، أثناء امتحانات الثانوية العامة.وأضاف في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية، بمديرية التربية والتعليم، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلًا عن مديرية الصحة، وممثل عن هيئة التأمين الصحي ومرفق الإسعاف، للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس"كورونا" المُستجد، مؤكدًا وجود تنسيق تام مع مديرية الأمن، بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على الامتحانات.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.