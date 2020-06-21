«ضغط الثانوية والخوف على الأبناء».. سر بكاء الأمهات أمام اللجان

شهدت لجنة الثانوية العامة بمدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية ببلطيم في محافظة كفر الشيخ، حالة من الحزن والفزع من أولياء الأمور على طلاب الثانوية العامة.وجلست الأمهات المرافقات لأبنائهن أمام اللجنة يبكين ويدعين الله أن يوفق بناتهن أثناء تأديتهن امتحان اللغة العربية، وبسؤال إحداهن وتُدعى صباح السيد، ٤٤ عامًا، عن سبب البكاء، قالت: «إبنتى مرضت مساء أمس وأخذناها إلى الطبيب وظلت تعاني طوال الليل من آلام معدتها، ولم تستطع المذاكرة، ولم يكن لديها وقت كافي للمراجعة.وتتبعها عدد من السيدات اللاتي يتواجدن أمام اللجنة، منتظرات خروج بناتهن للاطمئنان على حالتهن بعد الانتهاء من مادة اللغة العربية.وكانت الوزارة أعلنت عددًا من إجراءات التأمين لحماية الطلاب والمراهقين داخل اللجان، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.بالإضافة لدخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.