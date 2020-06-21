وزيرة التضامن: 20% تدخين السيدات في دراما رمضان.. والواقع 1.5%

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن شهر رمضان شهد هذا العام وجود 7 أعمال درامية خالية تمامًا من أي مشاهد لتعاطي المخدرات والكحوليات، ومنهم عملين خاليين من مشاهد التدخين بكافة أنماطه وصوره، كأيضا وجود خطوط درامية مُتكاملة مُساندة لقضية مكافحة تعاطي وإدمان المخدرات.وأضافت القباج، أنه مع الإيجابيات المُتعددة التي تم رصدها هذا العام، إلا أنه في ذات الوقت يتعين علينا الإشارة إلى بعض السلبيات في تناول الدراما للمُشكلة، ومن أهمها نسبة تدخين النساء في الأعمال الدرامية، والتي وصلت إلى 20% من إجمالي الشخصيات المُدخنة، ومع تسليمنا أن الدراما هي مرآة الواقع، فإن الواقع يشير إلى أن نسبة النساء المدخنات في المجتمع هي 1.5% من إجمالي نسبة المدخنين، كما أن بعض المسلسلات آثارت قلقًا بالغًا لدينا من حجم مشاهد شرب الكحوليات على مدار الثلاثين حلقة.وتنظم وزارة التضمن الاجتماعي، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج الرصد لتناول دراما رمضان 2020 لمشكلة التدخين وتناول المخدارت، بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حسام صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب أيمن سلامة "كاتب مسلسل لما كنا صغيرين"، والكاتب محمد عادل "مؤلف مسلسل خيانة عهد"، والفنانة يسرا، والكابتن مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للمؤسسات الأهلية.