ضبط 100 ألف كمامة مجهولة المصدر بالجيزة

نجح رجال أمن الجيزة في ضبط شخصين لقيامهما بإنتاج وتصنيع الكمامات القماشية من خامات رديئة ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزتهما 100 ألف كمامة قماش.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين قيام (مهندس زراعى، مدرس- مقيمين بدائرة المركز) باتخاذ مسكن الأول مصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات مجهولة المصدر بهدف إدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بالأسواق مستغلين الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبطهما، وبالتفتيش تم ضبط 100 ألف كمامة قماش " منتج نهائى" وكمية من المعدات ومستلزمات الإنتاج، بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما غير المشروع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.