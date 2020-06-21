وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

بدأت امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 _2020، اليوم، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سير أعمال أول أيام الامتحانات بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان في تمام الساعة الثامنة صباحًا، كما شدد على الالتزام بإجراءات توزيع مواد التعقيم على الطلاب والمعلمين.وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت كافة مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.ويؤدي 652 ألفا و289 طالباطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية.وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.وتهيب الوزارة، بالطلاب وأولياء الأمور عدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات، وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.