محافظ القليوبية: إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة الطلاب (فيديو)

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تم التجهيز والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة لعام 2020 قبلها بفترة، لأنها مختلفة نوعًا ما عن السنوات السابقة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وأكد الهجان، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة الطلاب، موجها حديثه لأولياء الأمور: "متخافوش واطمنوا".وأوضح أنه في كل مدرسة هناك غرفة طبية مجهزة على أعلى مستوى استعدادا لأي حالة طارئة على الطلاب، لافتا إلى أن كل طالب تم التأكد من حالته الصحية قبل دخوله الامتحان وتسليمه كل المستلزمات الطبية الخاصة به، وفقًا لمنظومة عمل متكاتفة بين جميع مؤسسات الدولة.وتمنى محافظ القليوبية، أن تنتهي سير تلك العملية بنجاح، مناشدا أولياء الأمور بأن لا يأتوا مع أبنائهم وأن يتركوهم لأداء العملية الامتحانية بيسر وفقًا للإجراءات المتبعة من قبل الوزارة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.