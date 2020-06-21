منع وجود الباعة الجائلين بالمنطقة المحيطة بمدارس الفواطم بالإسكندرية

منع رجال تأمين لجان الثانوية العامة بمدرسة الفواطم لغات بنات بالإسكندرية وجود أي من الباعة الجائلين في محيط المدرسة.وتسلمت مديرية تعليم الإسكندرية ١٦٢ بوابة تعقيم من بينهم ١٤٥ للجان الامتحان و١٧ بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير، وكذلك أجهزة الكشف الحراري وكافة مستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها وجوانتيات وأكياس (جل) وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب، وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات التعليمية الثماني.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.