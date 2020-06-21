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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وقفة الرجالة.. الآباء يحلون مكان الأمهات أمام اللجان بسبب كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:53 ص
أولياء أمور الطلبة
أولياء أمور الطلبة
سمر مدحت
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اعتادت الأمهات كل عام على الذهاب برفقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس مع بداية امتحانات الثانوية العامة، وكان المشهد الدائم هو جلوس الأمهات أمام المدارس في انتظار أبنائهم الخروج بعد تأدية امتحانات الثانوية العامة، لكن هذا العام اختلف المشهد بشدة واختفت النساء وحل الرجال مكانهن، بسبب الخوف الشديد من تداعيات فيروس كورونا المستجد وإمكانية العدوى، وقرر الرجال أن يقوموا هم بذلك الدور.

أمام مدرسة الملك الصالح الثانوية بنين بمنطقة المنيل، وقف عدد من الرجال أولياء أمور طلاب الثانوية العام انتظارها لخروج أبنائهم وهم يشعرون بتوتر وخوف شديد عليهم ولا يوجد سوى عدد قليل من النساء.

طارق محمد، أحد أولياء الأمور قال: "كل سنة مراتي هي اللي كانت بتروح مع عيالي الخمسة امتحانات الثانوية العامة لكن السنة دي مختلفة بسبب فيروس كورونا وخوفي عليها من العدوى خلاني أروح السنة دي".

وأضاف، خدت كل احتياطاتي أنا وابني، لكن مقدرتش اخلي مراتي تنزل السنة دي لأن مناعتها ضعيفة وأنا خوفت عليها من العدوى وهي كل سنة بتنزل فكان لازم آخذ دورها السنة دي".

نفس الحال مع صالح محمد، أحد أولياء الأمور الذي ارتدي الكمامة أمام المدرسة ومنتظر خروج نجله من قال:" السنة دي الوضع مختلف وكل سنة بنرمي على زواجتنا لكن السنة دي قررت أشيل عنها وأنزل بدلا منها خصوصا مع انتشار فيروس كورونا".

وأضاف:" كانت عايزة تيجي لكن أنا رفضت بسبب خوفي عليها من العدوى وتولت هي مهمة تأمين الإجراءات الوقائية ليا انا وابني قبل ما ننزل وكتر خيرها كل سنة كانت بتنزل معاه".
أولياء أمور الطلبة
أولياء أمور الطلبة
أولياء أمور الطلبة
أولياء أمور الطلبة

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