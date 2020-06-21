«التعليم» لأولياء الامور: أولادكم في عيننا

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه يشرف بنفسه على الإجراءات الاحترازية التي يجري اتباعها قبل دخول الطلاب للجان، والحرص على التباعد الاجتماعي بينهم، وتجهيز أماكن لهم قبل دخولهم من بوابة التعقيم.وأضاف حجازى، في فيديو عرضه برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تعقيم الطلاب من خلال البوابة الإلكترونية ومن ثم الكشف على درجة حرارتهم، وتسليمهم المعقمات والكمامات، مشيرًا إلى أنه سيتم ارسال الطلاب لحجرة الطبيب فى حالة ظهور أي أعراض عليهم.ووجه رسالة لأولياء الأمور، قائلًا: "أولادكم في عيننا زي ما أنتم خايفين عليهم احنا كمان خايفين عليهم"، مؤكدًا أن حرص وزارة التربية والتعليم على عقد امتحانات الثانوية العامة كان لكى تحفظ حقوق الطالب فى دخوله للجامعة.