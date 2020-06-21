وصول أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية للجان الفيوم (صور وفيديو)

وصلت قبل قليل صناديق أسئلة امتحان مواد اللغة العربية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث استقبلت لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوي بنين بمدينة الفيوم، والتي يؤدى فيها الطلاب امتحانات الثانوية العامة صناديق الأسئلة.وتابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وصول أسئلة الامتحانات إلى المدارس تمهيدا لفتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على الطلاب العاشرة صباحا.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.