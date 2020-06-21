حراراته تجاوزت 38 درجة.. طالب أزهري يمتحن «الفقه» في لجنة للعزل (صور)

احتجزت إدارة معهد لجنة الدكتور طلعت السيد لطلاب الثانوية الأزهرية في مدينه نصر بالقاهرة، طالب بالقسم العلمي لارتفاع درجة حرارتة، على أن يجري الامتحان في لجنة العزل منفردا.وكانت إدارة المعهد حرصت على توفير طبيب مختص داخل اللجنة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب قبل الامتحانات.وأوضح الطبيب المختص أن الطالب درجة حرارته تخطت الـ38.5 وهو مايستعدعي وضعه تحت الملاحظة حفاظا على صحتة وتجنبا لتطور الأعراض.وفي سياق متصل، سيطرت حالة من الترقب على طلاب قبل بدء امتحان مادة الفقة، في ظل الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وحرصت إدارة المعهد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها ومنها توزيع الكمامات على الطلاب وقياس درجة حرارة الطلاب والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.ويفتتح طلاب القسم العلمي امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم الأحد بإمتحان مادة الفقة في الفترة من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر ولمدة ثلاثة ساعات.وأعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، موضحا أن عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالب سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.