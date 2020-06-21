تواجد أمني مكثف بمحيط لجان الثانوية العامة في بورسعيد (صور)

كثف رجال مديرية أمن محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء هشام خطاب، اليوم الأحد، من تواجدهم من خلال دوريات ثابتة ومتحركة، لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.وتواجدت قوات الشرطة بمحيط لجان الامتحانات واستراحات الملاحظين ومركز توزيع الأسئلة والشوارع المؤدية لها، كذلك تأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة "البوكليت" على 17 لجنة لامتحانات الثانوية العامة و4 لجان لامتحانات الثانوية الأزهرية، بينما انتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية، ومنع التكدس والزحام لضمان سهولة وصول الطلاب إلى لجانهم وحظر تواجد السيارات بمحيطها.ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ببورسعيد 5434 طالب وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية، و430 طالب وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.