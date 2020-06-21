«شاومينج»: سنستعين بمعلمين لحل امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

قال "شاومينج بيغشش ثانوية" في رسالة صوتية له عبر جروب سري على التليجرام، إنه سيقوم بتداول امتحان اللغة العربية عقب بدء اللجنة، موجهًا رسالته للطلاب: "أي حد بيقولك إنه ممكن يسرب الامتحان قبل اللجنة نصاب وأي حد بياخد منك فلوس قبل الامتحان ما يبدأ نصاب".واستكمل "شاومينج" في تسجيله الصوتي: "سوف نستعين بمعلمين سيقومون بحل الامتحان أول بأول عقب بدء اللجنة".وتبدأ لجان امتحانات الثانوية العامة في استقبال الطلاب، حيث تفتح أبوابها للطلاب من الثامنة صباحا لتبدأ الامتحانات في العاشرة.ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألف و289 طالب وطالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد أنتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان إمتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.