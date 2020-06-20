عمرو أديب: كُتب علينا القتال وخطاب الرئيس هو الأقوى منذ حكمه

قال الإعلامي عمرو أديب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، من المنطقة الغربية، من أقوى خطاباته منذ توليه الحكم.وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كتب علينا القتال، ولم نسع له، عقيدة الجيش المصري ليست توسعية ولا إمبريالية، هي عقيدة الدفاع عن الأمن القومي".وأردف أديب: "نشاهد (طناش) عالميا لما يحدث في ليبيا، إنتوا ساكتين على الدولة اللي جاية من آسيا تتدخل في إفريقيا، يبقى أنا من حقي أدافع عن حدودي، ويا نمشي بالسياسة كلنا، دول تحترم الحدود، يا إما كل واحد وقوته وصحته اللي يكمل".وتابع: "تصريحات السيسي بمثابة وقفة أمام البلطجة التركية، أردوغان اعتدى على العراق وسوريا، وتدخل في ليبيا ثم بدأت البلطجة في البحر المتوسط".واستطرد: "الرئيس السيسي اليوم، قطع عرق وسيح دمه، وأكد أن مصر قوة إقليمية قوية ومحترمة، وكلامه اليوم غير المعادلة السياسية على الأرض".