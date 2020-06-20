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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت بالسلام للجنايات

السبت 20/يونيو/2020 - 10:37 م
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت وإجباره على توقيع على وصلات أمانة بسبب خلافات نشبت بينهم على قطعة أرض بمدينة السلام إلى محكمة الجنايات.

ووجهت لهم النيابة تهمة تعذيب المجنى عليه "أمين.ح"، ٣٣ سنة حتى الموت، وذلك باستدراجه عن طريق أحد المتهمين وتجهيز «حبال» وآلة حادة وأسلحة بيضاء.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم يوسف.م، إسلام. ع، طارق.م، أقروا بإرتكابهم جريمة التعدى على المجنى عليه بعد وصلة تعذيب بسبب خلافات نشبت بينهم حول قطعة أرض بمدينة السلام.

وأقر المتهمون بأن والد المجنى عليه كان قد اشترى قطعة أرض على مساحة 800 متر وطلب منهم الدخول شركاء فيها وتسديد ثمن الأرض على أقساط شهرية، ووعدهم بعد الانتهاء من مبلغ الأرض سيقوم بتسجيل لكل منهم قطعة أرض باسمه، لكن والد المجنى عليه توفى قبل تسجيل الأرض بأسمائهم وفور رجوعنا للمجنى عليه أنكر معرفته بتلك الأرض، وقبل الواقعة بأيام اكتشفنا قيامه بعرض الأرض للبيع ورفض تسجيل الأرض باسمائنا واستولى على الأرض لنفسه.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة شاب وباجراء التحريات اللازمة تبين قيام ٣ أشخاص بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة وتعذيبه حتى الموت بسبب قطعة أرض ورثها عن والده وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة سير التحقيقات.

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